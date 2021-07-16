Синоптики отмечают, что самые высокие отметки на термометрах увидят на Востоке. Там температура поднимется до +35 градусов.

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Прогноз погоды на 17 июля

В субботу, 17 июля, в течение суток по всей территории Украины будет наблюдаться сильная жара. Однако, в западных, северных и восточных областях прогнозируют дожди и грозы.

Столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов.



Прогноз погоды 17 июля / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 18 июля

В воскресенье, 18 июля, на Западе стоит ожидать сильные ливни и грозы. В то же время на Севере, Востоке и Юге будет сухая и жаркая погода.

Температура воздуха там поднимется до +35 градусов.



Прогноз погоды на 18 июля / Данные Укргидрометцентра

Ослабление жары в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке сообщила, что 19 июля ощутимое ослабление жары прорвется в западные области, 20 июля – распространится дальше по стране.

Дольше всего будет печь на Востоке и Юге, однако и туда на следующей неделе дойдет более милосердный воздух,

– добавила метеоролог.