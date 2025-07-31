В большинстве регионов ощутимо снизится температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 1 августа?

По данным синоптиков, в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада. В большинстве областей ощутимо снизится ночная температура. На юге ожидается в пределах +16 – +21 градусов тепла, тогда как на остальной территории – от +11 до +16 градусов.

Дневные максимумы будут оставаться преимущественно в комфортных пределах – от +22 до +27 градусов. Однако на юге столбики термометров будут достигать +32 градусов тепла.

Какие погодные условия прогнозируют синоптики в Киеве и области?

В Укргидрометцентре сообщают, что в течение суток в Киеве и области возможна переменная облачность. Ожидается западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +11 – до +16 градусов тепла, днем – от +22 до +27 градусов. Тогда как в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +14 – +16 градусов, днем – +23 – +25 градусов.

Какая погода ожидается в областных центрах?

Киев +23...+25;

Ужгород +24...+26;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +24...+26;

Одесса +27...+29;

Николаев +28...+30;

Херсон +29...+31;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +25...+27;

Днепр +27...+29;

Запорожье +29...+31;

Донецк +27...+29;

Луганск +28...+30;

Харьков +27...+29.



Прогноз погоды в Украине на 1 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра