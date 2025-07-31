В большинстве регионов ощутимо снизится температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 1 августа?
По данным синоптиков, в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада. В большинстве областей ощутимо снизится ночная температура. На юге ожидается в пределах +16 – +21 градусов тепла, тогда как на остальной территории – от +11 до +16 градусов.
Дневные максимумы будут оставаться преимущественно в комфортных пределах – от +22 до +27 градусов. Однако на юге столбики термометров будут достигать +32 градусов тепла.
Какие погодные условия прогнозируют синоптики в Киеве и области?
В Укргидрометцентре сообщают, что в течение суток в Киеве и области возможна переменная облачность. Ожидается западный ветер со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.
В Киевской области температура ночью будет колебаться от +11 – до +16 градусов тепла, днем – от +22 до +27 градусов. Тогда как в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +14 – +16 градусов, днем – +23 – +25 градусов.
Какая погода ожидается в областных центрах?
- Киев +23...+25;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +27...+29;
- Запорожье +29...+31;
- Донецк +27...+29;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +27...+29.
Прогноз погоды в Украине на 1 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра