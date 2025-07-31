У більшості регіонів відчутно знизиться температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 1 серпня?

За даними синоптиків, до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. У більшості областей відчутно знизиться нічна температура. На півдні очікується в межах +16 – +21 градусів тепла, тоді як на решті території – від +11 до +16 градусів.

Денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах – від +22 до +27 градусів. Проте на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів тепла.

Які погодні умови прогнозують синоптики в Києві та області?

В Укргідрометцентрі повідомляють, що впродовж доби у Києві та області можлива мінлива хмарність. Очікується західний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

У Київській області температура вночі коливатиметься від +11 – до +16 градусів тепла, вдень – від +22 до +27 градусів. Тоді як у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14 – +16 градусів, вдень – +23 – +25 градусів.

Яка погода очікується в обласних центрах?

Київ +23...+25;

Ужгород +24...+26;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +24...+26;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +28...+30;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +29...+31;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +25...+27;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +29...+31;

Донецьк +27...+29;

Луганськ +28...+30;

Харків +27...+29.



Прогноз погоди в Україні на 1 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру