Та чи можливі заморозки у серпні цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дізнайтеся також Коли припиняться дощі та грози в Україні

Чи будуть у серпні заморозки?

Наталія Птуха зауважила, що теоретично, як бачимо, історія й архіви інколи фіксували заморозки в останній місяць літа.

Однак наразі передумов для таких погодних умов, принаймні в першій декаді серпня, точно не очікуємо,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у серпні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягав +1 – +7 градусів. На узбережжі морів +8 – +13. У Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди 0 – -2 градуси.

За прогнозом синоптиків, середньомісячна температура у серпні 2025 року очікується в межах +20 – +26 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

"У принципі, це стандартно для серпня і липня останніх років: вони завжди найспекотніші", – наголосила Наталія Птуха.

Додала, що в західних областях середньомісячна температура – +17 – +20 градусів, що в межах норми, тобто якраз-таки близько до неї.

Місячна кількість опадів очікується в межах 23 – 40 міліметрів. Це дещо менше за норму, зокрема, 64 – 73% від неї. Однак у західних областях 60 – 77 міліметрів, що в межах норми.