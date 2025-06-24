Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 25 июня
По данным синоптиков, ночью на востоке, юго-востоке страны, днем местами в северной части кратковременный дождь, гроза. А вот на остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве западных и Житомирской областях его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 12 – 17, на юге страны до 20 градусов тепла; днем 21 – 26 градусов тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 27– 32 градуса тепла,
– сообщают синоптики.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +23...+25;
- Ужгород +29...+31;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +28...+30;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +26...+28;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +29...+31;
- Херсон +29...+31;
- Симферополь +27...+29;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +22...+24.
Погода на 25 июня / Карта Укргидрометцентра