Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Жара в Украине

Метеоролог прогнозировал, что в Украине до конца месяца будет преобладать довольно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры и кратковременными дождями.

Синоптические условия будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы. Из-за этого дожди местами будут значительными, порой со шквалами и даже градом.

Ожидается, что в последнюю неделю июня теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье. Так, в отдельные дни здесь температура воздуха уже может прогреться до +35 – +37 градусов. Между тем в остальных регионах она в целом будет соответствовать климатической норме.

По прогнозу Кибальчича, уже в четверг, 26 июня, на Юге и Закарпатье до +31 – +36 градусов. Далее, в пятницу, 27 июня, в центральных и южных областях местами +32 – +37 градусов.

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Важно! Температура, которую прогнозируют синоптики, измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. Прошлым летом Кибальчич объяснял, что под прямыми солнечными лучами и в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может быть выше.

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Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

К слову, по данным Укргидрометцентра, абсолютный максимум температуры воздуха в июне, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений, достигает +32 – +38,5 градуса. Однако в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса. В Карпатах и горах Крыма +25 – +33 градуса.