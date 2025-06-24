Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Спека в Україні

Метеоролог прогнозував, що в Україні до кінця місяця переважатиме досить мінлива погода, із нерівномірним розподілом температури й короткочасними дощами.

Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря з заходу й південного заходу Європи. Через це дощі подекуди будуть значними, часом зі шквалами й навіть градом.

Очікується, що в останній тиждень червня найтепліше буде в південних областях і на Закарпатті. Так, в окремі дні тут температура повітря вже може прогрітися до +35 – +37 градусів. Тим часом у решті регіонів вона в цілому відповідатиме кліматичній нормі.

За прогнозом Кібальчича, вже у четвер, 26 червня, на Півдні й Закарпатті до +31 – +36 градусів. Далі, у п'ятницю, 27 червня, у центральних і південних областях подекуди +32 – +37 градусів.

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Важливо! Температура, яку прогнозують синоптики, вимірюється у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. Минулого літа Кібальчич пояснював, що під прямими сонячними променями та в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може бути вищою.

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Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

До слова, за даними Укргідрометцентру, абсолютний максимум температури повітря у червні, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень, сягає +32 – +38,5 градуса. Однак в Одеській, Херсонській, Харківській і Луганській областях подекуди +39 – +39,8 градуса. У Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.