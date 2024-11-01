Каким же будет последний месяц этой осени, – ждать ли аномального тепла, много осадков, – спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.
Смотрите также Будет ли еще бабье лето, а зимой морозы до -30: интервью метеоролога о погоде в Украине
Погода на ноябрь 2024 года в Украине
Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2024 года предполагается в пределах +1 – +8 градусов. Это в большинстве областей близко к норме, только на Востоке и Юго-Востоке несколько выше нормы.
Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах +34 – +77 миллиметров, в Карпатах местами 100 миллиметров, что в пределах нормы.
Узнайте уже сейчас Ударят ли в Украине сильные морозы зимой 2024 – 2025
Краткая климатическая характеристика ноября
- В Укргидрометцентре отметили: "Ноябрь – пора предзимья, что начинается после перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения, – в основном в первой декаде ноября".
- Средняя месячная температура воздуха 0 – +4 градуса, впрочем, на Закарпатье и Юге местами +5 – +9 градусов.
- Согласно анализу за прошлые годы, абсолютный минимум -15 – -24 градуса. Однако в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами -25 – -31 градус. На юге Крыма и Одесской области -8 – -13 градусов.
- Абсолютный максимум +6 – +24 градуса. Впрочем, в Крыму, Черновицкой, центральных, южных областях и на Закарпатье местами даже +25 – +29 градусов.
- Среднее месячное количество осадков составляет 35 – 63 миллиметра, местами в горных районах 70 – 108 миллиметров. На высокогорье Карпат до 135. Кое-где на Прикарпатье и Юго-Востоке 29 – 34 миллиметра.