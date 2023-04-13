Уже в субботу температура снова снизится. К счастью, до морозов не дойдет.

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В конце недели похолодает

В эту пятницу, 14 апреля, синоптики прогнозируют на Западе до +19. На следующий день только +12...+14.

Прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

На Пасху, 16 апреля, немного похолодает уже повсюду. В западных областях прогнозируют +11, а ночью вообще +3...+5.

Заметим, что в воскресенье температурный максимум будет достигать всего 14 градусов тепла. Кроме того, будет ветрено: порывы 7 – 12 метров в секунду.

Кстати, в большинстве областей продолжится дождь. Сухо 16 апреля, вероятно, будет только на Юге и Востоке. Между тем, на Западе, Севере и в центральной части Украины как днем, так и ночью прогнозируют дождь. Так что не спешите прятать как можно дальше свои зонтики.

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Прогноз погоды на 16 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра