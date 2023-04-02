Небо будет облачным. Ветер будет местами достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Какой будет погода в Украине 3 апреля
В западных областях синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах местами будет гололед. Температура ночью в этот день будет достигать от 3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем – 0 – 5 градусов тепла.
На остальной территории Украины ожидаются дожди. Температура ночью 2 – 7 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.
На востоке страны прогнозируется 7 – 12 градусов тепла, а на Юге будет аж до 15 градусов тепла.
Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. А вот в западных и южных областях местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве и области будет дождь
3 апреля в Киеве будет облачно и дождь. Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. Температура по области ночью 2 – 7 градусов тепла, днем +4 – 9 градусов.
В самой столице прогнозируют температуру ночью 4 – 6 градусов, а днем 6 – 8 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах
- Киев – +6…+8
- Ужгород – +7…+9
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +3…+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +1...+3
- Житомир – +4...+6
- Винница – +6...+8
- Одесса – +11…+13
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +7...+9
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +9...+11
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +9...+11
Погода в Украине 3 апреля / Карта