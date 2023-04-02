По данным СМИ, торнадо убили несколько десятков жителей США. Также известно, что десятки получили ранения. Рассказываем дальше, что известно о жутких последствиях стихии.

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Число жертв может расти

Предварительно речь идет о более 20 человек, у которых стихия унесла жизнь. Но эта цифра может возрасти.

По имеющимся данным, по меньшей мере 5 человек погибли в Арканзасе. Тела обнаружили спасатели во время разборки завалов, которые повлек торнадо в пятницу 31 марта.

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В Иллинойсе официальные лица сообщили о 4 погибших, а в Индиане – о 3. Департамент здравоохранения Теннесси подтвердил, что стихия унесла жизни 7 человек в округе Макнейри, что на границе с Миссисипи. Между тем, директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси Патрик Шихан отметил, что количество пострадавших и поврежденных зданий в нескольких регионах все еще не определено.

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Коронер в округе Мэдисон, штат Алабама, Тайлер Беррихилл сообщил, что погибла 90-летняя Ови Ласатер. Торнадо разрушил ее дом. О еще одной смерти сообщили журналисты Fox News. Она произошла в округе Понтоток в соседнем штате Миссисипи.

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Также известно о смерти трех человек в округе Кроуфорд, что в Иллинойсе. Их извлекли из-под завалов жилого дома, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям штата.

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Кроме того, погиб 50-летний мужчина в Бельвидере, что на севере Иллинойса. Произошло это после обрушения крыши в театре, в котором на тот момент находились 260 человек. Высокопоставленное должностное лицо по управлению чрезвычайными ситуациями в округе Бун Ден Заккард сообщил, что в субботу, в результате инцидента пострадали 40 человек.

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Еще один человек погиб в округе Сассекс, что в штате Делавер. Тогда в ночь на субботу по региону пронеслась серия мощных штормов.

Непогода сносит все на своем пути

Следует отметить, что Национальная метеорологическая служба в субботу предупредила о грозах. Они надвигались на восточную треть Соединенных Штатов. Синоптики отметили, что это может стать причиной отключения электроэнергии, а также повалить деревья ветром. К слову, его порывы могли достигать скорости в 100 километров в час.

Официальные лица сообщали, что смерчи срывали крыши и стены из многих домов в Арканзасе. Они также переворачивали автомобили, повалили деревья и линии электропередач в Литл-Роке и на значительных территориях к востоку и северо-востоку от столицы штата.

Отметим, что неделю назад смертоносный торнадо опустошил городок Роллинг-Форк в штате Миссисипи. Он разрушил многие из 400 домов общины, а также унес жизни 26 человек.