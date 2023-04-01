Стихия накрыла регион в пятницу, 31 марта. Больше всего пострадал город Литл-Рок.

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Торнадо разрушил многие дома

По данным местных властей, в районе Литл-Рок погиб по меньшей мере один человек и более двух десятков получили ранения, некоторые из них – в критическом состоянии. В то же время город Винн, на северо-востоке Арканзаса, также потерпел разрушения. По предварительным данным, там погибли два человека, оказавшихся под обломками.

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Торнадо в Литл-Роке сначала пронесся через кварталы в западной части города и разбил небольшой торговый центр. Затем он пересек реку Арканзас и подвинулся в окрестные города, где нанес значительный ущерб домам, предприятиям и транспортным средствам.

Губернатор Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и активировала Национальную гвардию. Она сообщила, что в настоящее время машин скорой помощи не хватает, поэтому людей в больницы доставляет полиция.

Кроме того, без электроснабжения осталось около 70 тысяч жителей. Начальник городской полиции Ричард Деннис сообщил, что город с примерно 8000 жителями подвергся "полному уничтожению".

На людей обрушился театр

Официальные лица сообщили, что во время торнадо в городе Белвидер, штат Иллинойс, обрушилась крыша театра. Известно, что один человек погиб, еще 28 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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В отделе полиции Белвидера отметили, что обрушение произошло в театре Apollo во время концерта. Начальник пожарной службы Шон Шадл сообщил, что на момент обрушения в театре находились 260 человек. Он добавил, что службы реагирования также спасли человека из лифта.

По предварительным данным, более 94 тысяч потребителей были обесточены в Иллинойсе, около 80 тысяч – в Индиане и более 65 тысяч – в Арканзасе.

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По данным Национальной метеорологической службы, вечером 31 марта предупреждения о неблагоприятной погоде и торнадо поступали от восточного Техаса в Индиану и Огайо.

Синоптики прогнозируют сильнейшие грозы, которые могут вызвать град, разрушительные порывы ветра и сильные торнадо. Ожидается, что столь интенсивные штормы станут более распространенными, особенно в южных штатах.

Метеорологическая служба ожидает еще одну серию сильных штормов на следующий вторник в той же области.

Напомним, что незадолго до этого в штате Миссисипи тоже пронесся смертельный торнадо, который унес жизни 26 человек. Мэр города Роллинг-Форк Элдридж Уокер сказал, что город фактически уничтожен. Дома жителей превратились в груды обломков, а деревья остались без веток.