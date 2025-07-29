Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха из Украинского гидрометеорологического центра в комментарии для УНИАН, передает 24 Канал. На этой неделе на большей части Украины будет сохраняться знакомая погодная картина: прохлада с дождями на западе и севере, зато жаркая и сухая погода на юго-востоке.

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Синоптики рассказали, когда ждать облегчения от жары

По словам синоптика, существенных изменений пока не ожидается.

У нас по западным и северным областям, в принципе, жара уже постепенно спадает. Следующие дни будут с дождями, особенно по западным, северным, частично – центральных областях. Здесь температура днем будет держаться в пределах +20...+25 градусов, ночью - +14...+19 градусов,

– рассказала Птуха.

На 31 июля синоптики прогнозируют несколько меньше осадков, однако значительного повышения температуры не будет. По западу и северу днем ожидается +22...+27 градусов, преимущественно из-за уменьшения облачности.

В то же время юго-восток и часть центральных областей, граничащих с ним, остаются в зоне жары: до +34 градусов днем, без существенных осадков.

Там каких-то таких существенных изменений не ожидается,

– отметила Птуха.

По ее словам, погода в регионе будет оставаться в основном сухой до конца недели. Возможные изменения прогнозируют ближе к выходным или уже в начале следующей недели, когда синоптическая ситуация может начать постепенно меняться.