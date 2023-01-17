По прогнозам Укргидрометцентра, сильный дождь будет идти на Закарпатье и в Карпатах. Об этом информирует 24 Канал.
Читайте также Крещенских морозов не будет: какую погоду прогнозируют на Иордан
Прогноз погоды на 18 января
В западных областях, ночью также на Левобережье, днем и северо-восточной части небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах в течение суток значительный дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков,
– отметили в Укргидрометцентре.
Кроме того, в восточных областях ночью местами гололедица. Обратим внимание, что 18 января почти на всей территории Украины будет господствовать плюсовая температура. Только в Луганской области ночью синоптики прогнозируют до -1 градуса мороза.
Теплее всего будет на Юге. Днем воздух прогреется до +11...+14 градусов. Более того, в Крыму даже до +17.
Температура в городах Украины
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +9...+10
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +9...+1
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +8...+10
- Днепр – +9...+11
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +4...+6
Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в преддверии второго Сочельника на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди. Кроме того, в горах местами пойдет мокрый снег.
Погода будет усугубляться мощным штормовым ветром. Еще и наш Гидрометцентр предупреждает об опасности схода лавин – будьте очень осторожны,
– подчеркнула Диденко.
Также она добавила, что на остальной территории Украины 18 января будет преобладать влажная погода, периодически дожди, от небольших до умеренных, а еще туманы. Кроме того, практически по всей территории нашего государства будет сильный южный ветер. Штормовые порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду.