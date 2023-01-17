По прогнозам Укргидрометцентра, сильный дождь будет идти на Закарпатье и в Карпатах. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также Крещенских морозов не будет: какую погоду прогнозируют на Иордан

Прогноз погоды на 18 января

В западных областях, ночью также на Левобережье, днем и северо-восточной части небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах в течение суток значительный дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков,

– отметили в Укргидрометцентре.

Кроме того, в восточных областях ночью местами гололедица. Обратим внимание, что 18 января почти на всей территории Украины будет господствовать плюсовая температура. Только в Луганской области ночью синоптики прогнозируют до -1 градуса мороза.

Теплее всего будет на Юге. Днем воздух прогреется до +11...+14 градусов. Более того, в Крыму даже до +17.

Обратите внимание! Утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура в городах Украины

Киев – +8...+10

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+10

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +12...+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +9...+1

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в преддверии второго Сочельника на Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди. Кроме того, в горах местами пойдет мокрый снег.

Погода будет усугубляться мощным штормовым ветром. Еще и наш Гидрометцентр предупреждает об опасности схода лавин – будьте очень осторожны,

– подчеркнула Диденко.

Также она добавила, что на остальной территории Украины 18 января будет преобладать влажная погода, периодически дожди, от небольших до умеренных, а еще туманы. Кроме того, практически по всей территории нашего государства будет сильный южный ветер. Штормовые порывы будут достигать 15 – 22 метров в секунду.