За прогнозами Укргідрометцентру, значний дощ йтиме на Закарпатті і в Карпатах. Про це інформує 24 Канал.
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Прогноз погоди на 18 січня
У західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і у північно-східній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Окрім того, у східних областях вночі місцями ожеледь, а на дорогах подекуди ожеледиця. Зауважимо, що 18 січня майже на всій території України пануватиме плюсова температура. Лише на Луганщині вночі, ймовірно, синоптики прогнозують до -3 градусів морозу.
Найтепліше буде на Півдні. Вдень повітря прогріється до +11...+14 градусів. Ба більше, у Криму навіть до +17.
Температура в найбільших містах України
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +9...+10
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +9...+11
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +15...+17
- Кропивницький – +9...+1
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +7...+9
- Полтава – +8...+10
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +5...+7
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +4...+6
Прогноз погоди на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що напередодні другого Святвечора на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі. Окрім того, у горах місцями йтиме мокрий сніг.
Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром. Ще й наш Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин, – будьте дуже обережними,
– підкреслила Діденко.
Також вона додала, що на решті території України 18 січня також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, а ще тумани. Окрім того, практично на всій території нашої держави буде сильний південний вітер. Штормові пориви сягатимуть до 15 – 22 метрів на секунду.