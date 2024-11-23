24 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий, что повлечет гололедицу на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Украинский гидрометеорологический центр и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Что известно о непогоде в Украине

В отдельных регионах, в частности на Западе, Севере (кроме Сумской области), Востоке и в Винницкой области, прогнозируется гололедица. Из-за этого на дорогах будет повышенный риск аварийных ситуаций, поэтому объявлен желтый уровень опасности. В соответствии с предупреждениями, водители должны быть особенно осторожными на всех автомобильных маршрутах в этих регионах.

В Киевской области, в частности в самом Киеве, также ожидается гололедица. Ночью температура в регионе может опуститься до 2 до 7 градусов мороза, а днем столбик термометра будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Кроме этого, на дорогах Львовской области также стоит ожидать гололедицу. Такая ситуация будет сохраняться до вечера, поэтому для предотвращения аварийных ситуаций власти призывают граждан заранее учитывать погодные условия и снижать скорость движения на дорогах.