Теплее всего будет на Юге Украины – вплоть до +16 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что в конце февраля возможны колебания температуры.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе ожидается сильный ветер – 7 – 12 метров в секунду, иногда возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. На Востоке будет немного теплее – +6…+8 градусов. Как и на Западе, синоптики прогнозируют дождь.

На Севере На протяжении всего дня погода будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +7...+9 градусов. На юге также ожидается дождь. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером, вероятно, пройдет сильный дождь. Температура воздуха будет составлять +8...+10 градусов.

Погода в городах Украины 25 февраля

Киев – +8...+10

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +8...+10

Винница – +11...+13

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +7...+9

Суммы – +6...+8

Полтава – +7...+9

Днепр – +6...+8

Запорожье – +9...+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5



Прогноз погоды на 25 февраля / Фото Укргидрометцентра