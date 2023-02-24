Теплее всего будет на Юге Украины – вплоть до +16 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что в конце февраля возможны колебания температуры.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе ожидается сильный ветер – 7 – 12 метров в секунду, иногда возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. На Востоке будет немного теплее – +6…+8 градусов. Как и на Западе, синоптики прогнозируют дождь.
На Севере На протяжении всего дня погода будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +7...+9 градусов. На юге также ожидается дождь. Столбики термометров покажут +14...+16 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером, вероятно, пройдет сильный дождь. Температура воздуха будет составлять +8...+10 градусов.
Погода в городах Украины 25 февраля
Киев – +8...+10
Ужгород – +7...+9
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +5...+7
Ровно – +6...+8
Житомир – +8...+10
Винница – +11...+13
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +7...+9
Суммы – +6...+8
Полтава – +7...+9
Днепр – +6...+8
Запорожье – +9...+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Прогноз погоды на 25 февраля / Фото Укргидрометцентра