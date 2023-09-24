Синоптики прогнозируют днем 25 сентября чуть ли не идеальную погоду. Лишь ночью местами возможны кратковременные дожди, однако днем – без осадков.

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Какая будет погода в Украине

В понедельник, 25 сентября, в Украине не прогнозируют резкой смены погоды. На Западе будет несколько прохладнее, ведь местами столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов. На остальных территориях – будет теплее. В северных и восточных областях температура воздуха днем будет достигать +24...+26 градусов. В Центре синоптики обещают более теплую погоду – до +28 градусов.

Жарче всего будет на Юге страны, где будет припекать почти до +30. В этой части страны столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а в Николаевской области – до +29 градусов.

Днем по всей территории страны будет небольшая облачность, без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Также ночью и утром в западных областях местами будет туман.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, около 5 – 10 метров в секунду. Вместе с тем синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области.



Пожарная опасность в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

Киев +25...+27;

Ужгород +25...+27;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +21...+23;

Ровно +23...+25;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +27...+29;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +24...+26;

Суммы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +26...+28;

Запорожье +26...+28;

Донецк +24...+26;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Точный прогноз погоды в Украине 25 сентября / Карта Укргидрометцентра.