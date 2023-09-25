Лишь в западных и северных областях ночью и утром местами будет туман. Днем 26 сентября погода будет сухой и солнечной.
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Какую погоду прогнозируют синоптики
Во вторник, 26 сентября, погода и дальше будет теплой и солнечной. На Западе нашей страны синоптики прогнозируют от +24 до +27, только в Ивано-Франковской области будет несколько прохладнее – от +21 до +23 градусов. На Севера, Востоке и в центральных областях резких перепадов температуры не будет – столбики термометров задержатся на отметках от +24 до +27 градусов. Жарче всего будет на Юге. Там температура воздуха прогреется до +26…+29 градусов.
Теплая погода будет сохраняться и ночью от +12 до +18 градусов. Днем по всей территории страны осадков не прогнозируют, лишь переменная облачность. Сильных порывов ветра не будет – 3 – 8 метров в секунду, северо-восточное направление.
Вместе с тем такая жаркая погода чревата пожарной опасностью. Синоптики предупреждают, что 26 сентября в Украине кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волынской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +25...+27;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +22...+24;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +25...+27;
- Винница +25...+27;
- Одесса +27...+29;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +24...+26;
- Суммы +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Точный прогноз погоды в Украине 26 сентября / Карта Укргидрометцентра.