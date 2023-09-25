Лише у західних і північних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вдень 26 вересня ж погода буде сухою та сонячною.
До теми Сильне похолодання та затяжні зливи чи спекотно та сухо: яка буде погода до кінця вересня
Яку погоду прогнозують синоптики
У вівторок, 26 вересня, погода й далі буде теплою та сонячною. На Заході нашої країни синоптики прогнозують від +24 до +27, лише в Івано-Франківській області буде дещо прохолодніше – від +21 до +23 градусів. На Півночі, Сході й у центральних областях різких перепадів температури не буде – стовпчики термометрів затримаються на позначках від +24 до +27 градусів. Спекотніше за все буде на Півдні. Там температура повітря прогріється до +26...+29 градусів.
Тепла погода зберігатиметься й уночі – від +12 до +18 градусів. Удень на всій території країни опадів не прогнозують, лише мінлива хмарність. Сильних поривів вітру не буде – 3 – 8 метрів за секунду, північно-східний напрямок.
Разом з тим, така спекотна погода загрожує пожежною небезпекою. Синоптики попереджають, що 26 вересня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +25...+27;
- Ужгород +25...+27;
- Львів +25...+27;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +22...+24;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +25...+27;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +26...+28;
- Запоріжжя +26...+28;
- Донецьк +25...+27;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +25...+27.
Точний прогноз погоди в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру