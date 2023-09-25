Лише у західних і північних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вдень 26 вересня ж погода буде сухою та сонячною.

До теми Сильне похолодання та затяжні зливи чи спекотно та сухо: яка буде погода до кінця вересня

Яку погоду прогнозують синоптики

У вівторок, 26 вересня, погода й далі буде теплою та сонячною. На Заході нашої країни синоптики прогнозують від +24 до +27, лише в Івано-Франківській області буде дещо прохолодніше – від +21 до +23 градусів. На Півночі, Сході й у центральних областях різких перепадів температури не буде – стовпчики термометрів затримаються на позначках від +24 до +27 градусів. Спекотніше за все буде на Півдні. Там температура повітря прогріється до +26...+29 градусів.

Тепла погода зберігатиметься й уночі – від +12 до +18 градусів. Удень на всій території країни опадів не прогнозують, лише мінлива хмарність. Сильних поривів вітру не буде – 3 – 8 метрів за секунду, північно-східний напрямок.

Разом з тим, така спекотна погода загрожує пожежною небезпекою. Синоптики попереджають, що 26 вересня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волинської області, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Пожежна небезпека в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +25...+27;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +24...+26;
  • Житомир +25...+27;
  • Вінниця +25...+27;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +27...+29;
  • Херсон +26...+28;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +25...+27;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +24...+26;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +26...+28;
  • Донецьк +25...+27;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +25...+27.


Точний прогноз погоди в Україні 26 вересня / Карта Укргідрометцентру