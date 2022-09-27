Дожди в среду будут падать периодически везде, только почти не тронут северо-восток. В южных регионах ожидаются грозы.
Уже "плюс", но снег еще лежит: какая погода в Карпатах
На Юге средняя температура будет +21+25 градусов. Наиболее прохладно будет на Западе и Севере Украины – +13+17 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко информирует , что температура воздуха 28 сентября будет достаточно комфортна. В частности, в течение дня 13+17 градусов, на юге 19+24 градуса.
В Киеве завтра ожидается облачная, влажная погода с дождем более вероятным вечером. Максимально до +17 градусов.
В ближайшие дни потеплеет, но не без дождей и туманов,
– сообщила синоптикиня.
Какая будет погода в городах Украины 28 сентября
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +13...+15
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +23...+25
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +22...+24
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +18...+20
Киев – +15...+17
Прогноз погоды на 28 сентября. / Карта Укргидрометцентра.