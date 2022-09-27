Дощі у середу падатимуть періодично скрізь, лише майже не зачеплять північний схід. У південних регіонах очікуються навіть грози.
До речі Вже "плюс", але сніг ще лежить: яка погода у Карпатах
На Півдні середня температура буде +21+25 градусів. Найбільш прохолодно буде на Заході та Півночі України – +13+17 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що температура повітря 28 вересня буде досить комфортна. Зокрема, протягом дня +13+17 градусів, на півдні +19+24 градуси.
У Києві завтра очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимально до +17 градусів.
Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів,
– повідомила синоптикиня.
Якою буде погода у містах України 28 вересня
Ужгород – +15...+17
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +13...+15
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +18...+20
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +18...+20
Київ – +15...+17
Прогноз погоди на 28 вересня / Карта Укргідрометцентру