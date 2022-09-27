Дощі у середу падатимуть періодично скрізь, лише майже не зачеплять північний схід. У південних регіонах очікуються навіть грози.

До речі Вже "плюс", але сніг ще лежить: яка погода у Карпатах

На Півдні середня температура буде +21+25 градусів. Найбільш прохолодно буде на Заході та Півночі України – +13+17 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко інформує, що температура повітря 28 вересня буде досить комфортна. Зокрема, протягом дня +13+17 градусів, на півдні +19+24 градуси.

У Києві завтра очікується хмарна волога погода з дощем більш ймовірним ввечері. Максимально до +17 градусів.

Найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів,

– повідомила синоптикиня.

Якою буде погода у містах України 28 вересня

Ужгород – +15...+17

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +13...+15

Рівне – +14...+16

Житомир – +15...+17

Вінниця – +18...+20

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 28 вересня / Карта Укргідрометцентру