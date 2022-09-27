Попри незначне потепління у горах все ще хмарно та туманно. На горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, тож вершина незвично для цієї пори зимово-казкова.

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Станом на 09:00, 27. вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 6 метри за секунду, температура повітря +3°С,

– повідомили працівники рятувальної станції.

Попередньо ДСНС попереджали про погіршення погодних умов у Карпатах та просили туристів стежити за прогнозом синоптиків. Водночас вершина Піп Івану виглядала незвичайно красиво, наче космічна станція.

Незвична погода для вересня у Карпатах

У Карпатах вирує негода, снігу насипало вище коліна. За прогнозами – така погода до неділі. Тому туристів просять утриматись від мандрівок.

Перший сніг на вершинах Карпат цьогоріч випав 18 вересня.

21 вересня Рахівському районі Закарпатської області гірські рятувальники вперше в історії зафіксували снігову лавину у вересні.

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