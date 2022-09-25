Повідомляють, що на горі Піп Іван Чорногірський уже досить морозно та сніжно. Рятувальники опублікували фото неймовірної краси – засніжені вершини.

Увага У Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу, там фіксують зсуви: фото з вершин

Станом на 09:00, 25 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 9 метрів за секунду температура повітря -1°С,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС також просять пам'ятати про безпеку, туристам радять стежити за прогнозом погоди та обов'язково реєструвати маршрути.

Незвична погода для вересня у Карпатах

У Карпатах вирує негода, снігу насипало вище коліна. За прогнозами – така погода до неділі. Тому туристів просять утриматись від мандрівок.

Перший сніг на вершинах Карпат цьогоріч випав 18 вересня.

21 вересня Рахівському районі Закарпатської області гірські рятувальники вперше в історії зафіксували снігову лавину у вересні.

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