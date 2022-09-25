Сообщается, что на горе Поп Иван Черногорский уже достаточно морозно и снежно. Спасатели опубликовали фото невероятной красоты – заснеженные вершины.

Внимание В Карпатах намело до 80 сантиметров снега, там фиксируют оползни: фото с вершин

По состоянию на 09:00, 25 сентября на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 9 метров в секунду, температура воздуха -1°С,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС также просят помнить о безопасности, туристам советуют следить за прогнозом погоды и обязательно регистрировать маршруты.

Необычная погода для сентября в Карпатах

В Карпатах бурлит непогода, снега насыпало выше колен. По прогнозам – такая погода до воскресенья. Поэтому туристов просят воздержаться от путешествий.

Первый снег на вершинах Карпат выпал 18 сентября.

21 сентября в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели впервые в истории зафиксировали снежную лавину в сентябре.

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