Несмотря на незначительное потепление, в горах все еще облачно и туманно. На горе Поп Иван Черногорский лежит снег, поэтому вершина необычно для этой поры зимне-сказочная.

Сильные морозы или потепление: какой будет зима в Украине

По состоянию на 09:00, 27 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 6 метров в секунду, температура воздуха +3°С,

– сообщили работники спасательной станции.

Предварительно ГСЧС предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах и просили туристов следить за прогнозом синоптиков. В то же время вершина Поп Иван выглядела необыкновенно красиво, как космическая станция.

Необычная погода для сентября в Карпатах

В Карпатах бурлит непогода, снега насыпало выше колен. По прогнозам – такая погода до воскресенья. Поэтому туристов просят воздержаться от путешествий.

Первый снег на вершинах Карпат выпал 18 сентября.

21 сентября в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели впервые в истории зафиксировали снежную лавину в сентябре.

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