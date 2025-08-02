Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода 3 августа?
По данным синоптиков, в воскресенье, 3 августа, Украину ждет переменная облачность. Днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, на Востоке и Юго-Востоке страны умеренные, местами значительные дожди, а местами грозы.
Ветер ожидается северо-восточный, а в западных областях юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью +14...+19, днем +24...+29; на Юге и Востоке страны ночью может быть +18...+23, днем +30...+34; в Карпатах ночью +7...+12, а днем +17...+22.
Прогноз погоды на 3 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +27...+29;
- Ивано-Франковск +27...+29;
- Тернополь +27...+29;
- Черновцы +27...+29;
- Хмельницкий +26...+28;
- Луцк +28...+30;
- Ровно +27...+29;
- Житомир +26...+28;
- Винница +27...+29;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +31...+33;
- Кропивницкий +28...+30;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +28...+30;
- Запорожье +31...+33;
- Донецк +28...+30;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +29...+31.