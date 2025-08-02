Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода 3 августа?

По данным синоптиков, в воскресенье, 3 августа, Украину ждет переменная облачность. Днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, на Востоке и Юго-Востоке страны умеренные, местами значительные дожди, а местами грозы.

Ветер ожидается северо-восточный, а в западных областях юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью +14...+19, днем +24...+29; на Юге и Востоке страны ночью может быть +18...+23, днем +30...+34; в Карпатах ночью +7...+12, а днем +17...+22.

Прогноз погоды на 3 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?