Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода 3 серпня?

За даними синоптиків, у неділю, 3 серпня, Україну чекає мінлива хмарність. Удень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на Сході та Південному Сході країни помірні, місцями значні дощі, а подекуди грози.

Вітер очікується північно-східний, а в західних областях південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі +14…+19, удень +24…+29; на Півдні та Сході країни вночі може бути +18…+23, удень +30…+34; у Карпатах вночі +7…+12, а вдень +17…+22.

Прогноз погоди на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?