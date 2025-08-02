Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи буде в Україні рання осінь

Якою буде погода 3 серпня?

За даними синоптиків, у неділю, 3 серпня, Україну чекає мінлива хмарність. Удень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на Сході та Південному Сході країни помірні, місцями значні дощі, а подекуди грози.

Вітер очікується північно-східний, а в західних областях південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі +14…+19, удень +24…+29; на Півдні та Сході країни вночі може бути +18…+23, удень +30…+34; у Карпатах вночі +7…+12, а вдень +17…+22.

Прогноз погоди на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +26...+28;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львів +27...+29;
  • Івано-Франківськ +27...+29;
  • Тернопіль +27...+29;
  • Чернівці +27...+29;
  • Хмельницький +26...+28;
  • Луцьк +28...+30;
  • Рівне +27...+29;
  • Житомир +26...+28;
  • Вінниця +27...+29;
  • Одеса +29...+31;
  • Миколаїв +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Сімферополь +31...+33;
  • Кропивницький +28...+30;
  • Черкаси +27...+29;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +25...+27;
  • Полтава +27...+29;
  • Дніпро +28...+30;
  • Запоріжжя +31...+33;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +29...+31.