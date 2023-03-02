Теплее всего, конечно, будет на Юге. А именно в Крыму и Херсонской, Одесской, Николаевской областях.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Большая часть дня в западных областях будет облачным. Также там возможны дожди. Температура воздуха будет составлять +3...+5 градусов. На Востоке также будет облачно, однако значительно теплее – +5…+7 градусов.
На Севере с самого утра облака будут держаться на небе, а пасмурная погода не отступит до позднего вечера. Однако осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов. На Юге будет вплоть до +7...+9 градусов.
Облачная погода продержится в Киеве весь день. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
Погода в городах Украины 14 февраля
Киев – +4...+6
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Суммы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – +5...+7
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Прогноз погоды на 3 марта / Фото Укргидрометцентра