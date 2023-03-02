Найтепліше, звісно, буде на Півдні. А саме у Криму та у Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Більша частина дня у західних областях буде хмарною. Також там можливі дощі. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів. На Сході також буде хмарно, однак значно тепліше – +5...+7 градусів.

На Півночі із самого ранку хмари триматимуться на небі, а похмура погода не відступить до пізнього вечора. Однак опадів не буде. Повітря прогріється до +4...+6 градусів. На Півдні буде аж до +7...+9 градусів.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

Погода у містах України 14 лютого

Київ – +4...+6

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6



Прогноз погоди на 3 березня / Фото Укргідрометцентру