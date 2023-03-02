Стрімкого потепління у березні не передбачається. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу Майже у всіх областях України у березні випаде сніг: синоптики назвали дату

У березні можливе посилення морозів

За словами синоптика, середньомісячна температура повітря у березні розподілиться неоднорідно. У західних і північних областях перший місяць весни, ймовірно, буде прохолодним з нижчою за норму на 0,5 – 1,5 градуса температурою.

У центральних регіонах температурний фон буде відповідати нормі, а на Півдні та Сході – вищим за норму на 0,5 – 1,4 градуса. Тим часом у Криму на 2 – 3 градуси тепліше за середні багаторічні показники.

У першій декаді місяця відчутних температурних гойдалок не передбачається. У нічний час незначні морози, а вдень температура стабільно вище нуля.

У другій декаді можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії внаслідок описаних вище процесів та зниження температури в нічний час нижче -10 градусів (за винятком південних областей і Закарпаття),

– зазначив Кібальчич.

Найтеплішою у більшості областей України стане третя декада місяця. На Півдні денна температура на кінець березня перевищуватиме +20 градусів. З цього моменту відновиться стійкий курс на весну.

Також синоптик додав, що в цілому, кількість опадів в Україні очікується в межах норми з незначними коливаннями залежно від регіону, траєкторій переміщення циклонів і атмосферних фронтів.

Сніговий покрив у південній половині та у Приазов'ї малоймовірний, але на решті території країни періодично буде присутній аж до початку третьої декади місяця. У високогір'ї Карпат очікується поступовий приріст снігу та збереження переважно від'ємних температур протягом усього березня,

– підсумував Ігор Кібальчич.