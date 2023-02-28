Мокрий сніг прогнозують у більшості областей

У перший день березня опади прогнозують частково на Півночі та Сході України. Зокрема, у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Зауважимо, що вдень у всіх цих регіонах прогнозують +2...+4 градуси.

Читайте також Весна розпочнеться з тепла, а подекуди з мокрого снігу: прогноз погоди на 1 березня

На суботу сніг прогнозують лише на Заході. Втім, вже в неділю, 5 лютого, – у більшості областей нашої держави.

Прогноз погоди на 5 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Подекуди сніг буде з дощем. Вночі до -3 градусів морозу. Вдень на Заході та Півночі здебільшого лише 0...+2. Тим часом на Сході +3...+5.

Найтепліше на Півдні. Там весняне сонечко прогріє до +9 градусів.