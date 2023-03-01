Мокрый снег в марте

В первый день марта осадки прогнозируют на Севере и Востоке. В частности, в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Заметим, что днем во всех этих регионах прогнозируют +2...+4 градуса.

Смотрите также От -7 до +10: синоптики удивили прогнозом на первые дни марта

На субботу снег прогнозируют только на Западе. Впрочем, уже в воскресенье, 5 февраля, – в большинстве областей нашего государства.

Прогноз погоды на 5 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Временами снег будет с дождем. Ночью до -3 градусов мороза. Днем на Западе и Севере в основном только 0...+2. Тем временем на Востоке +3...+5.

Теплее всего на Юге. Там весеннее солнышко прогреет до +9 градусов.