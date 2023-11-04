В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью в Центре и на Юге и днем на Западе и Юго-Востоке возможны порывы до 17 – 22 метров в секунду.
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Где 5 ноября ожидаются осадки
На большей части территории нашего государства в воскресенье будут дожди. Значительные дожди ожидаются в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях ночью. А днем будет сильный дождь на Закарпатье. Днем в Центре и на Юге возможны дожди, но без существенных осадков.
Ночью на Западе похолодает до +8…+6, а днем потеплеет до +12…+14. На Севере ночная температура составит +13…+11, а дневная +14…+16. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать +13…+10, а днем воздух там прогреется до +15…+17. В Центре ночью будет +13…+11, а дневная температура составит +14…+17. На Юге ночью температура упадет до +15...+13, а днем она поднимется до +18...+20.
Какая будет погода на Киевщине
В столичном регионе ночью возможны умеренные, местами и значительные дожди. Днем в Киевской области не ожидается существенных осадков.
Ночная температура в области составит +14…+9, а дневная +12…+17. В Киеве ночью похолодает до +13…+11. Днем в столице температура может подняться до +15.
Погода в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +12...+14
- Львов +12...+13
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +13...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +14...+16
- Винница +14...+16
- Одесса +18...+20
- Николаев +18...+20
- Херсон +18...+20
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +12...+14
- Сумы +14...+16
- Полтава +15...+17
- Днепр +16...+18
- Запорожье +17...+19
- Донецк +16...+18
- Луганск +15...+17
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра