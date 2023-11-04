В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью в Центре и на Юге и днем на Западе и Юго-Востоке возможны порывы до 17 – 22 метров в секунду.

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Где 5 ноября ожидаются осадки

На большей части территории нашего государства в воскресенье будут дожди. Значительные дожди ожидаются в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях ночью. А днем будет сильный дождь на Закарпатье. Днем в Центре и на Юге возможны дожди, но без существенных осадков.

Ночью на Западе похолодает до +8…+6, а днем потеплеет до +12…+14. На Севере ночная температура составит +13…+11, а дневная +14…+16. На Востоке ночью столбики термометров будут показывать +13…+10, а днем воздух там прогреется до +15…+17. В Центре ночью будет +13…+11, а дневная температура составит +14…+17. На Юге ночью температура упадет до +15...+13, а днем она поднимется до +18...+20.

Какая будет погода на Киевщине

В столичном регионе ночью возможны умеренные, местами и значительные дожди. Днем в Киевской области не ожидается существенных осадков.

Ночная температура в области составит +14…+9, а дневная +12…+17. В Киеве ночью похолодает до +13…+11. Днем в столице температура может подняться до +15.

Погода в областных центрах

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +12...+13
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +13...+14
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +14...+16
  • Винница +14...+16
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +18...+20
  • Симферополь +19...+21
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +14...+16
  • Полтава +15...+17
  • Днепр +16...+18
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +15...+17
  • Харьков +15...+17


Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра