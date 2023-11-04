У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході і південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.

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Де 5 листопада очікуються опади

На більшій частині території нашої держави у неділю дощитиме. Значні дощі очікуються на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Київщині вночі. А вдень сильно дощитиме на Закарпатті. Вдень у Центрі та на Півдні можливі дощі, але без істотних опадів.

Вночі на Заході похолодає до +8…+6, а вдень потеплішає до +12…+14. На Півночі нічна температура становитиме +13…+11, а денна +14…+16. На Сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13…+10, а вдень повітря там прогріється до +15…+17. У Центрі вночі буде +13…+11, а денна температура становитиме +14…+17. На Півдні вночі температура впаде до +15…+13, а вдень вона підніметься до +18…+20.

Якою буде погода на Київщині

У столичному регіоні вночі можливі помірні, а місцями й значні дощі. Вдень на Київщині не очікується істотних опадів.

Нічна температура в області становитиме +14…+9, а денна +12…+17. У Києві вночі похолодає до +13…+11. Вдень у столиці температура може піднятися до +15.

Погода в обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +12...+14

Львів +12...+13

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +12...+14

Чернівці +12...+14

Хмельницький +13...+14

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +14...+16

Вінниця +14...+16

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +18...+20

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +17...+19

Черкаси +15...+17

Чернігів +12...+14

Суми +14...+16

Полтава +15...+17

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +16...+18

Луганськ +15...+17

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру