При этом температура воздуха будет выше климатической нормы, особенно в южных и восточных регионах. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе на Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю?

В понедельник, 19 октября, Украина будет находиться под влиянием южного циклона. В большинстве областей пройдут дожди, а в южных и центральных регионах местами также возможны грозы. В Одесской области синоптик прогнозирует сильные дожди. Температура воздуха составит +8…+13 градусов ночью и +11…+17 градусов днем.

Во вторник, 20 октября, дождливая погода сохранится в южных и западных областях. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +12…+17 градусов. В то же время в Крыму и Приазовье местами будет до +20 градусов.

В среду, 21 октября, небольшие кратковременные дожди местами ожидаются в западных и восточных областях. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, а днем поднимется до +14…+19 градусов.

В четверг, 22 октября, небольшой кратковременный дождь возможен только днем в западных областях. Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью и +13…+18 градусов днем. А в Крыму и Одесской области местами температура достигнет +20 градусов.

В пятницу, 23 октября, во всех областях Украины осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов, а днем – от +15 до +20 градусов. В южных областях и на Закарпатье местами пригреет до +21…+22 градусов.

В субботу, 24 октября, осадков снова не предвидится. Ночью температура составит +5…+10 градусов, а днем +14…+19 градусов.

В воскресенье, 25 октября, антициклон будет и дальше влиять на погоду в Украине, поэтому в большинстве регионов будет теплая и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов, а днем поднимутся до +13…+18 градусов.