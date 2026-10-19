При цьому температура повітря буде вищою за кліматичну норму, особливо в південних і східних регіонах. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі на Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень?

У понеділок, 19 жовтня, Україна перебуватиме під впливом південного циклону. У більшості областей пройдуть дощі, а в південних і центральних регіонах місцями також можливі грози. На Одещині синоптик прогнозує сильні дощі. Температура повітря становитиме +8…+13 градусів уночі та +11…+17 градусів удень.

У вівторок, 20 жовтня, дощова погода збережеться в південних і західних областях. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +8…+13 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12…+17 градусів. Водночас в Криму та Приазов'ї місцями пригріє до +20 градусів.

У середу, 21 жовтня, невеликі короткочасні дощі місцями очікуються у західних і східних областях. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 градусів, а удень підніметься до +14…+19 градусів.

У четвер, 22 жовтня, невеликий короткочасний дощ можливий лише вдень у західних областях. Температура повітря буде +7…+12 градусів уночі та +13…+18 градусів вдень. А в Криму та Одеській області місцями позначки сягатимуть +20 градусів.

У п'ятницю, 23 жовтня, в усіх областях України опадів не очікується. Уночі температура повітря коливатиметься від +6 до +11 градусів, а удень – від +15 до +20 градусів. У південних областях і на Закарпатті місцями пригріє до +21…+22 градусів.

У суботу, 24 жовтня, опадів знову не передбачається. У нічні години температура становитиме +5…+10 градусів, а удень +14…+19 градусів.

У неділю, 25 жовтня, антициклон і надалі впливатиме на погоду в Україні, тож у більшості регіонів буде тепла та суха погода. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5…+10 градусів, а вдень піднімуться до +13…+18 градусів.