В третьей декаде марта температура воздуха будет соответствовать середине апреля. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Синоптик рассказал, что на этой неделе продолжится постепенное повышение температуры воздуха по всей Украине. Периодически будут проходить дожди разной интенсивности. Кроме того, в ночные и утренние часы возможны туманы.

В результате поступления на территорию страны теплых и влажных воздушных масс из юго-западной Европы, температурный фон в третьей декаде марта ожидается существенно выше средних многолетних показателей и будет соответствовать скорее середине апреля,

– отметил Кибальчич.

Так, по прогнозу синоптика, в понедельник, вторник и среду температурный максимум днем будет достигать +15. В четверг, 23 марта, в западных и Одесской областях уже до 20 градусов тепла.

В пятницу еще больше. "Температура воздуха ночью +4…+10, днем +11…+17, в Одесской области +18…+21", – написал Кибальчич.

Обратите внимание! То, что погода в марте будет аномальной, в Укргидрометцентре спрогнозировали еще в феврале. Тогда ожидалось, что средняя месячная температура будет достигать +2...+7 градусов, что на 2 больше нормы.