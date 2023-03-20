У третій декаді березня температура повітря скоріше відповідатиме середині квітня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Синоптик розповів, що цього тижня продовжиться поступове підвищення температури повітря по всій Україні. Періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності. Окрім того, в нічні та ранкові години можливі тумани.

В результаті надходження на територію країни теплих і вологих повітряних мас з південно-західної Європи, температурне тло в третій декаді березня очікується суттєво вищим за середні багаторічні показники та буде відповідати скоріше середині квітня,

– зазначив Кібальчич.

Так, за прогнозом синоптика, у понеділок, вівторок та середу температурний максимум вдень сягатиме +15. У четвер, 23 березня, у західних та Одеській областях вже до 20 градусів тепла.

Натомість у п'ятницю ще більше. "Температура повітря вночі +4…+10, вдень +11…+17, на Одещині +18…+21", – написав Кібальчич.

Зверніть увагу! Те, що погода в березні буде аномальною, в Укргідрометцентрі спрогнозували ще в лютому. Тоді очікувалося, що середня місячна температура сягатиме +2...+7 градусів, що на 2 більше за норму.