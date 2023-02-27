Яку погоду прогнозують у березні

Очікується, що температура у перший весняний місяць буде вищою за норму. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Середня місячна температура передбачається 2 – 7 тепла, що на 2 вище за норму,

– зазначили синоптики.

Місячна кількість опадів очікується в межах 27 – 44 міліметрів. На Закарпатті, у Карпатах та Кримських горах прогнозують 49 – 98 міліметрів, що в межах норм. Натомість у східних областях, ймовірно, буде дещо менше за норму.

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Зверніть увагу! В цілому в Україні очікується тепла весна. Однак, синоптики попереджають, що у першій декаді березня ще можливі нестійка погода та зниження температури.