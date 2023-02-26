Людей просять не виходити у високогір'я, аби не ризикувати життям. Про це повідомляють у ДСНС.
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Рятувальники попереджають про небезпеку
Днями гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.
На Івано-Франківщині лавинна небезпека / Фото Vasyl Fitsak
Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв'язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір' Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– зазначили у ДСНС.
Від походів у високогір'я радять утриматися / Фото Vasyl Fitsak
Що робити, якщо вас захопила та зносить лавина
Рятувальники розповіли, що робити у випадку, якщо вас захопила і зносить лавина. Зокрема:
- виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, за можливістю, скраю лавини, де швидкість руху менша;
- спробуйте створити простір навколо обличчя і грудної клітки у разі зупинки лавини – це допоможе вашому диханню;
- не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, сніг повністю поглинає звуки, а крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;
- не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;
- пам'ятайте, що вас шукають і можуть врятувати протягом деякого часу.