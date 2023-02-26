Людей просять не виходити у високогір'я, аби не ризикувати життям. Про це повідомляють у ДСНС.

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Рятувальники попереджають про небезпеку

Днями гірські рятувальники Явірницького пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.



На Івано-Франківщині лавинна небезпека / Фото Vasyl Fitsak

Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв'язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір' Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),

– зазначили у ДСНС.



Від походів у високогір'я радять утриматися / Фото Vasyl Fitsak

Що робити, якщо вас захопила та зносить лавина

Рятувальники розповіли, що робити у випадку, якщо вас захопила і зносить лавина. Зокрема: