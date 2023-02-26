Людей просят не выходить в высокогорье, чтобы не рисковать жизнью. Об этом сообщают в ГСЧС.

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Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности

На днях горные спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения зафиксировали схождение небольшой лавины на северном склоне горы Поп Иван Черногорский в направлении долины Шешорска.



В Ивано-Франковской области лавинная опасность / Фото Vasyl Fitsak

В настоящее время действует штормовое предупреждение, а именно: в связи с вьюгой и снегопадами, 26 – 27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),

– отметили в ГСЧС.



От походов в высокогорье советуют воздержаться / Фото Vasyl Fitsak

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Что делать, если вас захватила и сносит лавина

Спасатели рассказали, что делать в случае, если вас сносит лавина. В частности: