Людей просят не выходить в высокогорье, чтобы не рисковать жизнью. Об этом сообщают в ГСЧС.
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Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности
На днях горные спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения зафиксировали схождение небольшой лавины на северном склоне горы Поп Иван Черногорский в направлении долины Шешорска.
В Ивано-Франковской области лавинная опасность / Фото Vasyl Fitsak
В настоящее время действует штормовое предупреждение, а именно: в связи с вьюгой и снегопадами, 26 – 27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
– отметили в ГСЧС.
От походов в высокогорье советуют воздержаться / Фото Vasyl Fitsak
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Что делать, если вас захватила и сносит лавина
Спасатели рассказали, что делать в случае, если вас сносит лавина. В частности:
- выполняйте плавательные движения и держитесь, по возможности, с края лавины, где скорость движения меньше;
- попробуйте создать пространство вокруг лица и грудной клетки при остановке лавины – это поможет вашему дыханию;
- не кричите, если вы оказались внутри лавины, снег полностью поглощает звуки, а крик и бессмысленные движения только лишат вас сил, кислорода и тепла;
- не паникуйте и не позволяйте себе заснуть;
- помните, что вас ищут, на помощь может понадобиться некоторое время.