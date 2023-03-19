Уже з середи українські синоптики прогнозують потепління до +16 градусів. Наступного дня, 23 березня, буде ще спекотніше.
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Водночас мешканцям Заходу та Півночі варто підготувати парасольки. Весняний дощик прогнозують у всіх областях. Сильний вітер не дошкулятиме: здебільшого лише 3 – 8 метрів на секунду.
За прогнозом Укргідрометцентру, у четвер температурний максимум сягатиме +20 градусів. Зокрема, такі показники будуть в Івано-Франківській та Чернівецькій області. В інших західних регіонах дещо менше – +17...+19 градусів.
У центральній частині України та на Півдні до +18. Найпрохолодніше на Сході. Там до +16 градусів.
Прогноз погоди на 23 березня / Скриншот з Укргідрометцентру