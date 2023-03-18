Коли ж чекати суттєвого потепління та яку температуру наразі прогнозують, розповідаємо далі.

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В Україні прогнозують значне потепління

У частині областей України цієї ночі знову панували, хоча досить-таки малі, але морози. Їх прогнозують і на завтра. Втім, вже зовсім скоро всюди, навіть у темну пору доби, буде тільки плюс.

Із середини наступного тижня – розкішне тепло, до +14...+19 градусів,

– нещодавно писала синоптикиня Наталка Діденко.

Зауважимо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, вже в понеділок вночі на всій території України до +5 градусів тепла. Вдень максимум +14. Втім, далі стовпчики продовжать стрімко підійматися вгору.

Так, уже 22 березня у частині регіонів, зокрема, на Заході, прогнозують до +18 градусів. Також очікується мінлива хмарність. Істотні опади, ймовірно, українців не потурбують.

Прогноз погоди на 22 березня / Скриншот з Укргідрометцентру