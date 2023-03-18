Когда ждать потепления и какую температуру прогнозируют, рассказываем дальше.

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В Украине прогнозируют значительное потепление

В части областей Украины этой ночью снова господствовали, хотя довольно малые, но морозы. Их прогнозируют и завтра. Впрочем, уже совсем скоро повсюду, даже в темное время суток, будет исключительно плюс.

С середины следующей недели – роскошное тепло, до +14...+19 градусов,

– недавно писала синоптик Наталья Диденко.

Заметим, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, уже в понедельник ночью на всей территории Украины до +5 градусов тепла. Днем максимум +14. Впрочем, дальше столбики продолжат стремительно подниматься вверх.

Так, уже 22 марта в некоторых регионах, в частности, на Западе, прогнозируют до +18 градусов. Также ожидается переменная облачность. Существенные осадки, по всей видимости, украинцев не побеспокоят.