Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Похолодание в Украине
Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в северных областях будет +19 – +24 градуса. На остальной территории +22 – +27 градусов, на Юге и Закарпатье +28 – +32 градуса.
Похолодание ожидается в последнюю субботу июня. Так, 28 числа в большинстве областей снижение дневной температуры воздуха до +19 – +24 градусов.
Кстати, в четверг днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы, 27 июня ночью без осадков, днем в западных и северных областях, 28 июня уже в большинстве областей кратковременные дожди.
В ближайшие трое суток ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Днем 26 июня в Украине, кроме западных областей, порывы 15 – 20 метров на секунду.
Погода на июль в Украине
- По прогнозу синоптиков, во второй месяц лета средняя температура воздуха предполагается в пределах +21,6 – 26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 – 2,5 градуса выше нормы.
- Ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах 25 – 73 миллиметров, но в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Интересно, что это меньше нормы, в частности, 64 – 79%.
- В целом июль является самым теплым месяцем года в Украине. Он характеризуется периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также периодами жаркой засушливой погоды.
- Абсолютный максимум составляет +33,4 – +39,6 градуса; на Востоке и Юге, в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях местами +40 – +41,6 градуса; в горных районах +27 – +37 градусов.
- Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в июле, достигает +2 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов, а на высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.