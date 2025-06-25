Какой будет погода в июле 2025 года, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на июль 2025 года

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июле в Украине предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, только в Карпатах +17 – +19 градусов. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков будет 25–73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 миллиметров, что меньше нормы (64–79%).

Абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. Однако в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум +2 – +9 градусов, на юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.

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Прогноз погоды на трое суток