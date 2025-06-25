Какой будет погода в июле 2025 года, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на июль 2025 года
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июле в Украине предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, только в Карпатах +17 – +19 градусов. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.
Ожидается, что месячное количество осадков будет 25–73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 миллиметров, что меньше нормы (64–79%).
Абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. Однако в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.
Абсолютный минимум +2 – +9 градусов, на юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.
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Прогноз погоды на трое суток
- 25 – 26 июня в Украине, кроме большинства районов западных и южных областей, 27 июня на Западе кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории осадки не ожидаются.
- Ветер будет западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем 25 июня на Западе и Житомирщине, в четверг в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью +12 – +18 градусов, на Юге до +20 градусов. Днем в Украине +21 – +27 градусов, но 25 – 26 июня на Юге и Закарпатье, в среду и на Прикарпатье +26 – +32 градуса. В четверг на Севере +19 – +24 градуса.