Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

В среду, 25 июня, днем в большинстве западных областей и на Житомирщине ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Кстати, по прогнозу синоптиков, 25 – 26 июня в Украине, кроме большинства районов западных и южных областей, 27 июня на Западе будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем 25 июня на Западе и Житомирщине, в четверг в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Ночью +12 – +18 градусов, на Юге до +20 градусов. Днем +21 – +27 градусов, 25 – 26 июня в южной части, на Закарпатье, в среду и на Прикарпатье +26 – +32 градуса, в четверг на Севере +19 – +24 градуса.

Погода на июль 2025 года