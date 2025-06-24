Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Непогода в Украине
В среду, 25 июня, днем в большинстве западных областей и на Житомирщине ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
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Кстати, по прогнозу синоптиков, 25 – 26 июня в Украине, кроме большинства районов западных и южных областей, 27 июня на Западе будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем 25 июня на Западе и Житомирщине, в четверг в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Ночью +12 – +18 градусов, на Юге до +20 градусов. Днем +21 – +27 градусов, 25 – 26 июня в южной части, на Закарпатье, в среду и на Прикарпатье +26 – +32 градуса, в четверг на Севере +19 – +24 градуса.
Погода на июль 2025 года
- По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2025 года средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +17. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.
- Ожидаемое месячное количество осадков 25–73 миллиметра, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84–109 миллиметров, что меньше нормы (64–79%).
- Интересно, что июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также с периодами жаркой засушливой погоды.
- Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных областях, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой и в Крыму местами даже +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.
- Абсолютный минимум составил +2 – +9 градусов. На юге Одесской и Херсонской области, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат от +2 до -1 градуса.