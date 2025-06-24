Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

У середу, 25 червня, удень в більшості західних областей і на Житомирщині очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечні, жовтий.

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До речі, за прогнозом синоптиків, 25 – 26 червня в Україні, крім більшості районів західних і південних областей, 27 червня на Заході йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень 25 червня на Заході та Житомирщині, у четвер в більшості областей місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +12 – +18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Удень +21 – +27 градусів, 25 – 26 червня у південній частині, на Закарпатті, у середу й на Прикарпатті +26 – +32 градуси, у четвер на Півночі +19 – +24 градуси.

Погода на липень 2025 року