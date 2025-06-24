Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. Сильні пориви вітру в ніч на вівторок спричинили масштабні відключення електропостачання у Львівській області.

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На Львівщині через сильний вітер масово відключили світло

За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, станом на 08:00 знеструмлені 39 населених пунктів: 8 – повністю, 31 – частково.

Енергетики вже відновили живлення більшості населених пунктів і продовжують роботу, а до відновлення електропостачання залучено 16 бригад "Львівобленерго" у складі 68 працівників та 24 одиниці техніки.

Відключення зафіксовані на 7 повністю та 6 частково знеструмлених лініях електропередачі напругою 6-10 кВ у різних районах області: Західному РЕМ (Жовківська, Мостиська частини), Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька частини), Карпатському РЕМ (Самбірська частина) та Східному РЕМ (Золочівська частина).

Максим Козицький наголосив на безпеці.

Нагадую, якщо Ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів,

– наголосив він.

У разі виявлення пошкоджень електромереж негайно повідомляйте за безкоштовним номером 0-800-30-15-68 або через кол-центр за телефонами: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Залишити звернення можна також через чат-боти "Львівобленерго" у Viber і Telegram.

Якщо негода спричинила падіння дерев або травми, звертайтеся до екстрених служб за номерами 101, 112 або 103.